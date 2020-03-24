При этом в организации предупредили, что существует возможность превращения США в новый эпицентр распространения этого вируса.

В ВОЗ подчеркнули, что за последние дни в США отмечен резкий рост числа заболевших.

Западные СМИ напоминают, что в данный момент США с 46 168 случаев коронавируса занимают третье место по их количеству — после КНР (81,171) и Италии (63,927).

Ранее газета South China Morning Post сообщала, что по состоянию на 8:00 мск, в мире насчитывалось 355 600 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 16 091 человек, поправились более 97 тыс.