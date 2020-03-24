Хаджи-Иоанну, который основал компанию в 1995 году и вместе со своей семьей владеет 33,7%-ной долей easyJet, заявил, что авиаперевозчику "следует строить свои планы исходя из флота в 250 самолетов" вместо 344, имеющихся в его распоряжении в настоящее время.

На прошлой неделе easyJet сообщила, что отменит большинство рейсов с 24 марта, оставив в графике полетов лишь "минимум необходимых рейсов", в основном внутри Великобритании.

"Значительное сокращение нашей программы полетов — правильное решение в ситуации, когда многие страны рекомендовали своим гражданам отказаться от зарубежных поездок без крайней необходимости", — говорилось в распространенном в минувшую пятницу заявлении генерального директора easyJet Йохана Лундгрена.