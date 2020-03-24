"Необычный каток открылся на курорте "Роза Хутор". Он расположен на террасе арт-резиденции Flacon1170 на высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Площадь катка составляет 200 кв. м, на нем установлено специальное пластиковое покрытие. Благодаря этому каток будет работать до конца мая. Помимо самого катка на нем есть специальная чилл зона для отдыха.

"Каток открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Он рассчитан не более чем на 50 человек, кататься можно бесплатно", — подчеркивает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что курорт "Роза Хутор" работает в обычном режиме. Несмотря на отмену массовых мероприятий на комплексе наблюдают небольшой прирост загрузки отелей по сравнению с прошлым годом.