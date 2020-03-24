"Уже сейчас видно, что бронирование на май-июнь в Севастополе на 60% больше, чем обычно в такой же период. Поэтому важно за апрель полностью взять ситуацию (с распространением нового коронавируса — ИФ) под контроль", — сказал Развожаев.

По его словам, такой поток туристов может помочь компенсировать убытки предпринимателей, которые они несут из-за введенных ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщалось, в соседней республике Крым выросло число бронирований отелей крупными операторами на лето, выкуплено от 35 до 90% предложений.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются около 800 человек, на карантине в больницах — больше 50 пациентов, диагноз "коронавирус" подтвержден у одного жителя Евпатории.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 180 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 438 человек.