Согласно сообщению, авиакомпания еще в январе приняла решение о прекращении перелетов из Москвы в Чебоксары в предстоящем весенне-летнем навигационном периоде. Причиной отказа от рейса стала низкая загрузка, из-за чего он экономически нецелесообразен.

"В январе нам удалось убедить руководство авиакомпании изменить расписание. Чтобы сохранить рейс, аэропорт был вынужден согласиться на экономически затратный ночной рейс и изменил регламент работы. Но, как казалось, более удобное для пассажиров расписание не спасло ситуацию. Рейс по-прежнему был не востребован у жителей республики. Непростая эпидемическая обстановка еще более снизила загрузку. Авиакомпания больше не считает для себя возможным работать на этом направлении", — говорится в сообщении.

Последний рейс в Москву Nordwind планирует выполнить 28 марта.

Согласно расписанию аэропорта Чебоксар, Nordwind выполняет ежедневные рейсы в Москву ("Шереметьево") с вылетом из Чебоксар в 6:15 — все дни, кроме четверга, когда вылет осуществляется в 6:20. Из Москвы рейс выполняется в 23:40.

Также ежедневные рейсы в Москву выполняет авиакомпания "Победа" с вылетом из Чебоксар в 10:50 (в субботу в 11:10) и в 21:50. Вылет из Москвы в Чебоксары в 8:55 (в субботу в 9:05) и в 19:50. Кроме того, трижды в неделю "Победа" летает в Санкт-Петербург.