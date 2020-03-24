В январе-феврале в Турцию из РФ приехало 237,8 тыс. гостей, при этом в аналогичные месяцы 2019 года страну посетило 179,5 тыс. россиян. РФ стала четвертой по количеству туристов после Болгарии (314,5 тыс.), Германии (281,5 тыс.) и Грузии (265,2 тыс.).



В общей сложности Турцию в январе-феврале посетило 3,5 млн иностранных гостей, что на 9,7% больше, чем годом ранее.



Чаще всего путешественники посещали Стамбул (56,2%), дальше с большим отрывом идут провинции Эдирне (12,4%), Анталья (9,3%), Артвин (8%) и столица страны Анкара (2%).