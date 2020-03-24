"По меньшей мере 1830 иностранцев обратились в иммиграционные офисы на Бали с просьбой продлить разрешенный срок пребывания на курортном острове. До 80% из них — граждане Китая, остальные приехали из Великобритании, Италии, США, Германии и других стран", — пишет издание.



Как напоминает газета, в столице Индонезии Джакарте было введено чрезвычайное положение после выявления 350 случаев коронавируса. При этом на Бали было зарегистрировано лишь шесть случаев заражения, которое, по словам властей, произошло за пределами острова. Так, коронавирус был обнаружен у британца, француза и жителя Бали, который вернулся из Италии.



По состоянию на 24 марта в Индонезии зафиксировано 579 случаев Covid-19, скончались 49 человек.