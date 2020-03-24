Согласно распоряжению ведомства, все продовольственные магазины будут открыты с 09:00 до 21:00 по местному времени (совпадает с московским).

Более того, только определенному количеству покупателей разрешено совершать покупки одновременно — у всех магазинов будет размещен знак на входе, указывающий на максимально допустимое количество посетителей в условиях пандемии коронавируса. Покупателям рекомендовано соблюдать дистанцию длиной в один метр.

В МВД также заявили, что в рамках новых мер во всех городских и междугородних автобусах разрешено провозить только половину пассажиров от общей вместимости.

Ранее сообщалось, что в стране закрыли школы, запретили массовые молитвы. Не работают кафе и бары. Гражданам Турции также нельзя устраивать пикники и барбекю.

Как сообщают данные университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 24 марта в Турции диагностировали 1529 случаев заражения COVID-19, 37 инфицированных скончались.