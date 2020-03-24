"С 27 марта все наши международные рейсы будут приостановлены до 17 апреля, за исключением следующих направлений – Нью-Йорк, Вашингтон, Гонконг, Москва и Аддис-Абеба. Авиасообщение внутри страны будет продолжаться, однако сократится количество рейсов. Грузовые перевозки будут осуществляться по плану", — говорится в сообщении.



Как отметили в Turkish Airlines, пассажиры, которые приобрели билеты на отменные рейсы, смогут обратиться в агентства покупки или офисы продаж. "В первую очередь будут рассматриваться заявки от пассажиров, вылет которых состоится в ближайшие 72 часа", — подчеркнули в компании.