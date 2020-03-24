"Россиянин, которому 45 лет, прибыл на Кубу из Франции 12 марта. Спустя несколько дней, 20 марта, у него проявились симптомы коронавируса. Он госпитализирован в критическом состоянии", — пишет портал.



Помимо российского туриста, на Кубе выявили три новых случаев коронавируса у местных жителей и один — у француза, который прибыл на остров 9 марта из своей страны. Симптомы у него проявились 17 марта, сейчас 57-летний француз в удовлетворительном состоянии.



Всего на Кубе по состоянию на 24 марта зарегистрировано 40 случаев коронавируса, один человек скончался.