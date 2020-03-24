Так, с 28 марта "Аэрофлот" отменяет рейсы в Анталию (Турция), с 29 марта — в Дубай (ОАЭ), на Пхукет (Таиланд) и в Гавану (Куба), с 31 марта — в Ханой (Вьетнам), с 1 апреля — в Хошимин (Вьетнам).

Кроме того, согласно сообщению, до 30 апреля "Аэрофлот" сократит частоту выполнения рейсов в Нью-Йорк (США), Мале (Мальдивы), Бангкок (Таиланд).

С учетом ранее приостановленных рейсов маршрутная карта компании в Европу в настоящее время состоит из рейсов в Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).