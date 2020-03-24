В частности, сотни путешественников скапливаются у паромного терминала в Пиктоне: отсюда суда ходят по маршруту, соединяющему Северный и Южный острова страны.

"Наплыв людей без билетов на переправу нарастает", — заявили в полиции, при этом посоветовав тем, кто не забронировал места, держаться подальше.

Национальному авиаперевозчику Air New Zealand приходится уделять повышенное внимание внутренним перевозкам, чтобы успеть доставить в срок всех желающих вернуться домой.

Столкнувшись с трудностями с перевозками, правительство решило продлить сроки возвращения по домам до пятницы.

В то же время вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс призвал десятки тысяч новозеландцев, которые застряли за рубежом, оставаться там, где их застала чрезвычайная ситуация.

"Стало очень сложно вернуть всех со всего мира в Новую Зеландию. Мы достигли момента, когда лучший вариант для новозеландцев заграницей — занять ближайшее укрытие, подготовиться безопасно оставаться там, где они есть", — сказал он.

В свою очередь премьер-министр страны Джасинда Ардерн признала всю сложность ситуации.

"Никогда раньше мы не пытались закрыть страну через 48 часов. Я знаю, что это трудно, особенно для людей в паромных терминалах, но мы будем работать над этим", — сказала Ардерн.

СМИ отмечают, что полиция также следит за ситуацией в супермаркетах, куда массово устремились жители за покупками, несмотря на уверения правительства, что запасов товаров более чем достаточно.

В Новой Зеландии зафиксированы 142 случая заболевания коронавирусом.

Однако премьер предупредила, что число зараженных будет расти, пока карантинные меры не дадут эффект. "Я не ожидала бы замедления (роста числа зараженных — ИФ) 10-12 дней, так что людям не следует тревожиться, если они увидят продолжающийся прирост числа заболевших", — сказала она.