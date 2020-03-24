Из "ввезенных" случаев заболевания в города центрального подчинения в Пекине выявлен 31, Шанхае — девять, Тяньцзине — четыре, Чунцине — один. В провинциях Гуандун — 14, Фуцзянь — пять, Цзянсу — три, Чжэцзян и Сычуань — по два, Шаньси, Ляонин и Шаньдун — по одному. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все — в столице провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81,171 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,160 тыс., заболели 67,801 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,7 тыс. человек, состояние 1,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 73 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 576 случаев заболевания: в Гонконге — 356 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 25, на Тайване — 195 (два случая смерти).