За сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 19,922 тыс., скончавшихся — на 1,525 тыс. человек.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. По состоянию на вечер понедельника, в стране зафиксировано 6,077 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 601 случай больше, чем за воскресенье. Всего зарегистрировано 63,927 тыс. больных. Россия уже приступила к оказанию Италии помощи в борьбе с инфекцией.

В Испании зафиксировано 33,089 тыс. больных (скончались 2,182 тыс.), Германии — 22,682 тыс. (86), Франции — 19,856 тыс. (860), Швейцарии — 7,014 тыс. (85), Великобритании — 5,683 тыс. (303), Нидерландах — 4,216 тыс. (180), Бельгии — 3,401 тыс. (75), Австрии — 3,244 тыс. (девять), Норвегии — 2,257 тыс. (семь), Швеции — 1,934 тыс. (21), Португалии — 1,600 тыс. (14), Турции — 1,529 тыс. (37), Дании — 1,512 тыс. (13), Чехия — 1,165 (один), Ирландия — 1,125 тыс. (шесть).

В США, по данным издания, на вечер понедельника зафиксировано 33,453 тыс. инфицированных, 400 смертных случаев.

В Бразилии коронавирус выявлен у 1,546 тыс. человек, скончались 25; в Канаде — у 1,432 тыс. человек, 20 случаев смерти.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране на утро вторника достигло 3,277 тыс. человек, зарегистрирован 81,171 тыс. случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 1,872 тыс. при 23,049 тыс. заразившихся.

В Южной Корее на вечер понедельника зарегистрировано 111 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 8,961 тыс.

На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоявшего в феврале в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,814 тыс. (скончались 53), в Малайзии — 1,518 (11), Израиле — 1238 (один).

В Австралии выявлено 1,709 тыс. заболевших, зарегистрировано семь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

South China Morning Post отмечает, что всего в мире на домашнем карантине в настоящее время находится более 1 млрд человек.