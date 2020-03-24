"Главная задача в сложившейся ситуации (ограничения авиасообщения в связи с угрозой распространения коронавируса — ИФ) — поддержка авиакомпаний, которые выполняют полеты в Красноярск или из аэропорта Красноярск. Для этого мы разрабатываем комплекс мер по снижению финансовой нагрузки на перевозчиков — маркетинговые программы, специальные условия оплаты", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в соответствие с поручением правительства РФ от 20 марта 2020 года с 00:00 часов МСК 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств. Исключения сделаны для регулярных рейсов по маршрутам из Москвы в города иностранных государств (в основном, их столицы), включая Турцию (Стамбул), Таиланд (Бангкок), Японию (Токио) и ряд других. Также продолжатся чартерные рейсы из/в эти страны для перевозки граждан на их родину.

Таким образом на период нестабильной мировой эпидемиологической ситуации все международные рейсы из/в аэропорт Красноярск временно отменены. Речь идет о полетах в Таиланд (Бангкок, Пхукет, Утапао), Индию (Гоа), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Фукуок, Камрань), Азербайджан (Баку), Киргизию (Бишкек, Ош), Узбекистан (Ташкент, Фергана), Таджикистан (Худжанд, Душанбе) и Китай (Шидзяджуань, Пекин, Харбин, Маньчжурия, Санья).

Аэропорт Красноярска сотрудничает с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые осуществляют полеты по 68 направлениям. Базовый перевозчик — NordStar. По данным Росавиации, в 2019 году аэропорт обслужил 2 млн 568,5 тыс. пассажиров (на 0,7% меньше, чем годом ранее).