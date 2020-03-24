"Прибывших с признаками респираторных инфекций на борту судна не выявлено", — говорится в сообщении.

Тем не менее, все пассажиры чартера отправлены на двухнедельный домашний карантин по коронавирусу.

"Пассажирам выданы специальные анкеты, в которых они указали свои контактные данные и адреса проживания или места нахождения. Все люди предупреждены, что они обязаны уйти на двухнедельный карантин. Отмечу, что это не принудительное мероприятие, люди спокойно приедут к себе домой и продолжат свой отдых в течение 14 дней. Такие меры необходимы для того, чтобы болезнь не смогла проникнуть на территорию Камчатского края", — рассказал первый вице-губернатор — председатель правительства региона Роман Василевский, слова которого приводятся в сообщении.

Василевский отметил, что пассажиров чартера из аэропорта по домам развез спецтранспорт.

"Мы организовали еще одну предупредительную меру — подготовили специальный транспорт, который помог развести людей по домам. Думаю, что это поможет уменьшить количество контактов граждан, вернувшихся на Камчатку с теми, кто в последнее время не покидал пределы полуострова и не взаимодействовал с людьми, которые не являются потенциальными носителями возможной болезни", — добавил председатель краевого правительства.

Еще один чартерный рейс с камчатскими туристами прибудет на полуостров 8 апреля.

"Вероятно, он станет последним подобным рейсом в связи с тем, что авиасообщение с большинством зарубежных стран в ближайшее время будет прекращено", — отмечается в сообщении.