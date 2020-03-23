По данным телеканала, общее число умерших в Италии в результате инфекции достигло 3770 человек.

Ломбардия — административная область на севере Италии, в ней проживает одна шестая часть населения страны.

Ранее сообщалось, что Россия направила в Италию уже 14 военных самолетов с вирусологами и оборудованием в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом стало известно в субботу, 21 марта, после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом.