«Росавиация просит всех граждан РФ, которые попали в затруднительное положение в связи с ограничениями из-за введенных карантинных запретов и заинтересованных вернуться в Россию, направить свои данные до 24 марта в ЗУ МИД РФ соответствующих стран», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Отмечается, что речь идет о таких странах, как Болгария, Танзания, Нигерия, Кипр, Азербайджан, Казахстан, ЮАР, Лесото, Уганда.

В посольствах пояснили, что желающие вернуться в Россию должны сообщить в дипмиссию свои контактные и паспортные данные (плюс копия документа), место пребывания в настоящий момент, даты прибытия и планировавшегося выезда из страны с указанием авиакомпании, цель пребывания в стране, о наличии или отсутствии на руках действительных обратных билетов, а также конечный пункт назначения в России. «Полученные данные будут переданы в Минтранс РФ для анализа и принятия оперативных мер», — подчеркивают дипломаты.

Также в дипмиссиях напоминают, что все граждане РФ по возвращении должны быть готовы к обязательному двухнедельному карантину.