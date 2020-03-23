Как сообщает пресс-служба музея, каждый день с 16:30 до 18:00 будут проходить прямые эфиры на официальном сайте и страницах музея в социальных сетях.

"Вместе с ведущими специалистами по истории и теории изобразительного искусства мы расскажем о залах музея и его коллекции, покажем фильмы, которые ранее были доступны только посетителям Центра мультимедиа и виртуальных филиалов Русского музея. Вас также ждут онлайн-уроки и встречи с кураторами", — говорится в сообщении.

Кроме того, в социальных сетях музей запустил новые рубрики. "Музейный алфавит" познакомит посетителей с основами жизни музея.

Во время карантина также пройдет показ шедевров из петербургской коллекции, культурно-выставочных центров Русского музея в Ярославле, Казани, Мурманске и Саранске.

В рамках онлайн-марафона "Искусство и наука" всем желающим расскажут о связи естественных наук и изобразительного искусства. Сотрудники музея подготовили исторические справки и онлайн-экскурсии, посвященные коллекции музея, истории музейного комплекса, а также книгам о Русском музее.

На сайте будут доступны фильмы о работе Службы реставрации Русского музея. Специально для самых маленьких посетителей музея представлена серия фильмов "Детский взгляд. Любимые полотна", а также состоится конкурс детского рисунка со смешариками.