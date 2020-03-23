На пресс-конференции в понедельник она объявила, что до 13 апреля останутся закрытыми школы и детские сады, ночные клубы, бары, кафе, рестораны, театры, церкви, библиотеки, крупные торговые центры, парикмахерские, массажные и тату-салоны. Останется в силе запрет на собрания группами численностью более 10 человек. Работники государственного сектора, не связанные с жизненно важной работой, продолжат работу удаленно.

Также Фредриксен призвала датчан избегать социальных контактов в период католической Пасхи, которая в этом году выпадает на 12 апреля. "Отмените пасхальный обед. Отложите визиты к родственникам. Не путешествуйте по стране", — говорится в заявлении правительства Дании.

Ранее в этом месяце Дания закрыла границы для иностранцев, чтобы помешать распространению вируса на территории страны. Они будут закрыты как минимум до 14 апреля.

В Дании коронавирусом заразились 1450 человек, 24 человека скончались, выздоровел один пациент.