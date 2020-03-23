"Только что приняли на кабмине. С завтрашнего дня на Украине будет работать только международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будут запрещены авиапутешествия пассажиров с целью туризма", — написал он.

Министр также подчеркнул, что принятые решения — вынужденная мера для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщалось, ранее кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: в Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратил метрополитен, с полудня 18 марта на Украине прекращены железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, введены ограничения работы общественного транспорта.