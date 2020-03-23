"За последнюю неделю 93% бронирований авиабилетов пришлись на внутренние направления, в то время как в аналогичный период прошлого года – 63%. Сейчас большая часть продаж авиабилетов за границу – это авиабилеты в страны СНГ, при этом более 70% из них — в одну сторону", — рассказали в пресс-службе сервиса Biletix.

В компании OneTwoTrip сообщили, что доля авиабилетов, приобретенных по внутренним направлениям с 15 по 22 марта, составила 95%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на путешествия по России вырос на 13%.

"В топ-5 популярных российских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкала. Заметно вырос спрос на поездки в Сочи (+10%), Краснодар (+20%), Махачкалу (+30%), Минеральные воды (+35%) и Уфу (+60%)", — уточнили в OneTwoTrip. У клиентов Biletix наибольшим спросом пользовались Симферополь, Сочи, Москва, Калининград и Краснодар.

"Что касается зарубежных стран, то мы наблюдаем сокращение бронирований по всем направлениям. Безусловно, падение спроса произошло больше всего в европейские государства, с которыми уже было временно приостановлено авиасообщение. Также, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, меньше приобретали авиабилеты в Турцию, Узбекистан, Армению и Беларусь. Менее заметен спад в Таджикистан и Киргизию", — добавили в пресс-службе OneTwoTrip.

В пресс-службе сервиса "Купибилет" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что заметнее всего на неделе с 15 по 22 марта упали продажи авиабилетов в такие страны, как Германия (-93%), Болгария и Китай (-80%), Таиланд (-74%). "Среди антилидеров — Турция, продажи куда сократились на 82%. Если в 2019 году за неделю билеты приобрели более 1000 путешественников, то в 2020 году на это направление было куплено меньше 200 билетов", — уточнили в компании.

Между тем, как пишет издание Visual Capitalist, количество авиарейсов в мире по состоянию на 16 марта сократилось на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://www.visualcapitalist.com/global-flight-capacity-coronavirus/

В антилидерах — Гонконг (-80,8%), Италия (-73,9%) и Южная Корея (-56,1%). Также заметно снизилось число рейсов в Китае (-38,7%), Сингапуре (-35,5%) и Германии (-30,2%). Реже самолеты летали и в Великобритании (-19,3%), Японии (-19,1%) и Франции (-13,7%).