"С этого понедельника и до момента нормализации ситуации с распространением коронавируса все помещения визит-центра нацпарка "Куршская коса" закрываются. Остается доступной для посещения территория музейного комплекса под открытым небом. Также нет ограничений для посещения экологических троп, маршрутов и иных туристических объектов на Куршской косе", — говорится в пресс-релизе.

Нацпарк предлагает знакомиться с увлекательной историей Куршской косы онлайн с помощью персонального путеводителя и видеороликов, которые будут размещаться на официальном сайте и в социальных сетях. Пока существуют вынужденные ограничения, на косе будет постоянно проводиться видеосъемка всех событий, как в жизни пробуждающейся весенней природы, так и в деятельности сотрудников нацпарка.

На территории Куршской косы проложено восемь специальных экскурсионных маршрутов, действуют визит-центр, Музей русских суеверий, а также этнографический музей — деревня викингов "Древняя Самбия"

Как сообщалось, в Калининградской области с начала эпидемии зарегистрировано семь случаев заболевания Сovid-19, из которых шесть привезены из-за границы. При этом выздоровела и покинула больницу первая заболевшая, которая была госпитализирована 7 марта. У всех остальных заболевание протекает в легкой форме.