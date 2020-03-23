«Аэрофлот» продолжает выполнение специальных рейсов для вывоза граждан из стран с ограниченным авиасообщением. 25 марта в 5:50 будет организован специальный рейс SU 0571 по маршруту Дели-Москва доступный пассажирам имеющим авиабилеты на 23-31 марта включительно. Сбор пассажиров состоится в международном аэропорту Индиры Ганди города Дели около «Gate 8» 24 марта в 23:50», — говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе «Аэрофлота» рекомендуют всем желающим вылететь в РФ спецрейсом обратиться на электронную почту aeroflot2503@mail.ru, указав контактную информацию, предоставив сканы или фотографии первой страницы паспорта и авиабилетов. Также необходимо предоставить письменное подтверждение о готовности вылететь специальным рейсом SU 0571 25 марта.

«Количество багажа будет соответствовать тарифу приобретенных билетов. Пассажиры, имеющие билеты на 23-31 марта другими авиалиниями, также могут обратиться с просьбой к своему авиаперевозчику обменять имеющиеся билеты на данный рейс. Согласование с «Аэрофлотом» имеется», — подчеркнули в компании.

Приобрести билеты на рейс можно в ближайшем офисе, кассе аэропорта или на горячей линии «Аэрофлота». «Обращения граждан, у которых нет возможности приобрести билет и они находятся в тяжелой ситуации, будут рассматриваться в индивидуальном порядке», — заключили в пресс-службе.

С 23 марта Россия ввела новые временные ограничения авиасообщения со странами на фоне распространения коронавируса. Среди них – Турция, Япония, Вьетнам, Таиланд и Индия. Останутся только рейсы в Стамбул, Ханой, Бангкок и Нью-Дели.