"Это последний чартерный рейс с волгоградскими туристами. С 23 марта в условиях профилактики коронавирусной инфекции волгоградский аэропорт временно прекращает осуществлять международные перелеты", — сказала Зубарева.

Она отметила, что все 192 пассажира прилетевшие рейсом из Дубая отправлены на самоизоляцию. Дистанционно им будут выписаны больничные листы. При необходимости поставку продуктов для изолированных путешественников будут осуществлять волонтерские организации.

"Санитарно-карантинные пункты продолжат работу на внутренних рейсах", — уточнила Зубарева.

Ранее сообщалось, что Росавиация с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Сохранены будут только рейсы из Москвы в столицы других стран, а также чартерные рейсы, которые будут возвращать российских туристов.

В настоящее время на самоизоляции в Волгоградской области находятся 673 человека, которые прибыли из регионов и стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Всего с января карантинными мерами в регионе были охвачены 992 человека.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ввел на территории региона с 16 марта режим повышенной готовности в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время на территории региона не зафиксированы официально подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией.