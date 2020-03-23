"Фрегат вышел из Кейптауна (ЮАР) 19 марта и взял курс на Маврикий. Условный рубеж двух океанов "Паллада" прошла под полным парусным вооружением", — говорится в сообщении.

Капитан "Паллады" Николай Зорченко по судовой связи поздравил экипаж с историческим моментом.

"Для нас это вдвойне знаковое событие — это третий океан, который на своем пути мы пересечем практически по диагонали, как ранее Тихий и Атлантический. Надеюсь, что этот переход будет более легким, чем через Атлантику, которая показала свой непростой характер", — приводятся в сообщении слова Зорченко.

"Паллада" идет практически по зеркальной воде, периодически встречаются стаи дельфинов. Ребята наслаждаются теплом и спокойствием стихии после сурового шторма и неприветливых антарктических широт Атлантики, меняют робу на тропическую форму.

В Порт-Луи — столице и основном порту Маврикия — фрегат планирует ошвартоваться 6 апреля.

"Паллада" прошла от Владивостока до ЮАР более 17,5 тыс. морских миль, из них под парусами — 4 тыс. 155 морских миль. Парусник зашел в пять портов, его посетили более 4,2 тыс. гостей.

Как сообщалось, в свое третье кругосветное плавание фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года.

Кругосветное плавание парусников Росрыболовства посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" совершат кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" — трансатлантическое.

В настоящее время на борту "Седова" и "Крузенштерна" находятся более 230 курсантов из учебных заведений Росрыболовства из Санкт-Петербурга, Мурманска, Ейска, Астрахани и Петропавловска-Камчатского, Калининграда. Они пройдут на барках часть пути, а затем будут сменены своими товарищами. Всего же на борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тыс. морских миль.