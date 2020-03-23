"Если история с коронавирусом не рассосется до лета, то массовой частью наших летних фестивальных гуляний придется пожертвовать, конечно, потому что безопасность превыше всего", — заявил сооснователь фестиваля "Стенограффия" Андрей Колоколов на пресс-конференции, организованной пресс-центром агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге в понедельник.

По его словам, отмениться могут, в том числе, те части фестиваля, которые рассчитаны на взаимодействие художников и работу волонтеров.

Как отметил руководитель фестиваля Константин Рахманов, из-за пандемии COVID-19 под угрозой оказались также визиты иностранных гостей "Стенограффии".

"У нас было запланировано достаточно много иностранных художников, уже ведутся переговоры с восемью авторами из разных стран — несколько французов, испанцы, немцы. Это достаточно сильные художники, и мы заранее забронировали их даты", — сказал Рахманов, уточнив, что именитые художники планируют мероприятия на год-два вперёд.

Из-за коронавируса в организации фестиваля образовалась пауза, подчеркнул руководитель фестиваля.

"Все в ожидании каких-то изменений по этому поводу, и ситуация меняется каждый день. Мы ждем, когда все откроется, но у нас есть проекты, которые можно реализовать онлайн, мы готовы к разным форматам", — резюмировал Рахманов.

Фестиваль "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За это время более 300 художников создали порядка 500 объектов стрит-арта.