«Специальный рейс Azur air, направленный в Марокко для эвакуации россиян, вылетел в Москву. На борту воздушного судна Boeing 777-300ER находится 461 пассажир. Прилет в аэропорт Внуково ожидается в 20:29 по московскому времени», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что несколько сотен российских туристов застряли в Марокко после закрытия авиасообщения из-за эпидемии коронавируса. В воскресенье МИД, Ростуризм и Росавиация договорились о вывозе застрявших в Марокко российских граждан рейсом Azur Air.