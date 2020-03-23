"Министр экономического развития Максим Решетников предложил компенсировать туроператорам убытки, связанные с аннулированием невозвратных авиабилетов и вывозом российских туристов на родину из стран, в которых были введены ограничения из-за коронавируса", — сказали в пресс-службе.

Проект постановления об урегулировании убытков между турбизнесом и авиакомпаниям был внесен Минэкономразвития в правительство еще 20 марта.

Как отметили в ведомстве, речь идет о чартерных и регулярных авиаперевозках с 24 по 30 марта, на которые были приобретены невозвратные авиабилеты. В данном случае цель субсидий — ускорить возврат денег туристам.

"Туроператорам также могут выплатить субсидии за вывоз на родину российских туристов в течение двух недель после закрытия странами границ. Эти предложения были поддержаны правительственной комиссией по повышению устойчивости экономики", — заключили в пресс-службе.

Как сообщалось, правительство разработало пакет мер для помощи туроператорам, несущим огромные убытки из-за закрытия направлений в связи с пандемией коронавируса. Среди этих мер — отсрочки платежей в фонды помощи туристам и налоговых платежей, а также компенсация убытков за невозвратные авиабилеты.