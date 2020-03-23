Согласно картотеке арбитражных дел, ООО "Ски-комплекс" должно было построить на Алтае горнолыжный комплекс, гостиницы и необходимую инфраструктуру, рассчитанную на 3,5 тыс. проживающих. Объем заявленных компанией инвестиций в проект составлял 3,24 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд рублей капвложений.

Параметры проекта были закреплены в соглашении между Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (позже управление ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" было полностью передано региону) и "Ски-комплексом" от 31 июля 2008 года. Это было одно из первых соглашением с инвестором экономической зоны.

Вместе с тем, до сих пор на арендованных земельных участках "строительные работы не ведутся, объекты капитального строительства не значатся", какая-либо деятельность резидентом на территории "Бирюзовой Катуни" не ведется с 2017 года.

Кроме того, ООО "Ски-комплекс" не выполняло обязательства по арендным платежам за арендованные земельные участки в ОЭЗ.

Как сообщалось, ранее краевое управление через суд расторгло соглашение с несостоявшимся резидентом ООО "КатуньСпортСтрой", которое планировало вложить в проект строительства гостиничного комплекса категории "четыре звезды" 1,6 млрд рублей.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Для размещения ОЭЗ выбрана территория общей площадью 33,6 кв. км на левом берегу реки Катунь в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.