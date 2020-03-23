«Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм постановила временно запретить посещение административного района всеми иностранцами со среды, включая туристические поездки и транзит. Кроме того, с 25 марта более 8 тыс. баров и ресторанов приостанавливают продажу алкоголя. Эти меры будут действовать две недели и могут быть продлены», — пишет издание.

Как отмечает газета, ужесточение режима связано с резким ростом числа завозных случаев коронавирусной инфекции в Гонконге за последние несколько дней. При этом граждане, прибывшие напрямую из Макао и Тайваня, смогут посетить район, но только после двухнедельного карантина.

По последним данным, в Гонконге зарегистрировано 356 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.