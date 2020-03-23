По данным спасателей, в выходные водолазы провели несколько спусков, чтобы обследовать акваторию губы Амбарная, где пропал дайвер, осмотрена и береговая линия. К работам привлечена подводная камера. В понедельник поисковые работы продолжились.

Как уточнили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, пропавший — мужчина 1974 года рождения, индивидуальный предприниматель. По предварительным данным, он был клиентом "туристической программы по организации дайвинга".

Кроме того, ранее 18 марта в том же районе губы Амбарная во время погружений другой группы погиб опытный 58-летний дайвер, добавили "Интерфаксу" в мурманском следственном отделе на транспорте. По данному факту идет проверка, уже установлено, что его смерть не носит криминальный характер.

Как сообщалось, дайвер 1974 года рождения пропал в субботу днем во время организованных погружений в районе губы Амбарная. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года в Печенгском заливе Баренцева моря во время организованных погружений пропали два дайвера. Обвинение в их гибели было предъявлено инструктору Дмитрию Беленихину, жителю Карелии 1976 года рождения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На своей странице в соцсетях Белинихин сообщал, что в Баренцевом море вблизи мест погружений были замечены дельфины и, предположительно, касатки. Он выдвигал версию, что причиной гибели дайверов стало "нападение крупного морского животного или грубое нарушение плана и правил погружений".