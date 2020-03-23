«В настоящее время выполняются специальные вывозные рейсы Москва-Каир авиакомпанией «Аэрофлот». Что касается граждан, которые находятся в курортных городах – вопрос прорабатывается», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в Росавиации, всего почти 2 тыс. граждан РФ не могут покинуть Египет, из них около 950 человек находятся в Шарм-эль-Шейхе, еще столько же в Хургаде. «Это граждане, которые обратились в посольство РФ в АРЕ», — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, в посольстве РФ в Египте порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили, что в настоящее время они занимаются сбором данных туристов «в целях планирования и проведения мероприятий по вывозу».

Как сообщалось, большинство застрявших в Египте туристов прилетели туда самостоятельно на стыковочных рейсах, так как чартерные рейсы на курорты страны до сих пор запрещены.

Египет с 19 до 31 марта приостановил все авиасообщение и закрыл аэропорты страны из-за пандемии коронавируса. Также во время карантина закрыты туристические объекты и гостиницы.