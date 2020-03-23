"Европейский вещательный союз рассматривает возможность провести Евровидение-2020 онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу — чтобы поднять дух европейцев в непростое время и отдать честь артистам, которые прошли отбор на конкурс в 2020 году", — говорится на официальном аккаунте песенного конкурса в Twitter.

Организаторы напомнили, что, согласно правилам, песни 2020 года нельзя будет представить на конкурсе в 2021 году. Тем не менее, страны не обязаны менять исполнителей.

От России в 2020 году на Евровидении должна была выступить группа Little Big с композицией "Uno". Официальный клип на эту песню на YouTube посмотрели уже 42 млн человек.