"Сейчас на территории Армении более 300 граждан РФ на своих личных автомобилях. В Армении и Грузии объявлен режим ЧП из-за коронавируса и закрыты границы для въезда иностранных граждан. Если Армения разрешает нам выехать из страны, то Грузия не пропускает нас транзитом через свою территорию", — сказал он.

Палян отметил, что в российском консульстве в Армении россиянам предложили оставить автомобили на бесплатной стоянке и вернуться в Россию на самолете.

"Но билеты мы должны оплачивать сами, на что практически ни у кого нет финансовой возможности", — подчеркнул он.

По словам Паляна, все россияне понимают, что на территории Армении действуют карантинные меры и не заинтересованы в том, чтобы обострять ситуацию и нарушать местное законодательство. Однако инициативная группа намерена в понедельник продолжать просить посольство Грузии в Армении предоставить коридор для возвращения в РФ и ожидать встречи с консулом возле здания посольства.

"Почему правительство Грузии не разрешает нам транзитом пересечь грузинскую территорию, не выходя из автомобилей? Мы согласны опечатать автомобили, оплатить дезинфекцию, транспортные расходы полиции, которая нас будет сопровождать. Мы хотим, чтобы Грузия организовала коридор для граждан России, чтобы мы могли спокойно вернуться на родину", — подчеркнул он.

В настоящее время единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению, является Военно-Грузинская дорога.

Ранее Грузия, Армения и Азербайджан приняли совместное решение, в соответствии с которым с 14 марта 2020 года на 10 дней было приостановлено перемещение граждан между этими странами. При этом стороны договорились, что обеспечат беспрепятственный въезд своих граждан в случае их желания вернуться на родину. Тогда же было решено, что ограничения не распространяются на грузовые перевозки.

В Армении в связи с коронавирусом объявлен режим ЧП с 16 марта по 14 апреля.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На время действия ЧП закрыты для пассажиров сухопутные, воздушные и морские границы Грузии. По-прежнему можно перевозить только грузы, а также принимать граждан Грузии, которые намерены вернуться на родину.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 54 случая заражения коронавирусом Covid-19, из них трое вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 233 пациента, в режиме карантина — 3 тыс. 254 человек.