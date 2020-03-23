"Рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области согласовала проектное решение многофункционального комплекса рядом с аэропортом Шереметьево. В него войдет 11-этажное здание гостининично-офисного назначения и 3-этажный офисный корпус", — говорится в сообщении.

Объект разместится на Международном шоссе. Площадь застройки составит более 1300 кв. м.

"Оба корпуса сформируют единый по композиции ансамбль с ярким решением фасадов и эффектной ночной подсветкой. Площадь офисного блока составит 1 990 кв.м., многофункционального гостинично-офисного 6 596 кв. м", — приводятся в сообщении слова председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислава Гордиенко.

Преедполагается, что одиннадцатиэтажное здание комплекса будет напоминать "развернутую книжку" с плавным, дугообразным фасадом повернутым к Международному шоссе, в которое "перетекает" соседнее трехэтажное офисное здание.