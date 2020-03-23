Начиная с 31 января было проведено 3724 тестов на COVID-19, за последние сутки — 495 тестов.

Из общего числа зараженных лица в возрасте 60 и более лет составляют 17 %. Среди молодежи до 20 лет заболевших 6% от общего числа инфицированных.

У большинства заразившихся легкие симптомы заболевания и они находятся на домашнем лечении. В больницы помещено 15 человек. Четыре человека находятся в отделении интенсивного лечения, состояние двух из них — критическое.

"Мы видим, что численность новых подтвержденных заболевших не растет каждый день в ускоренном темпе и остается относительно стабильной уже целую неделю", — сказал руководитель отделения экстренной медицины Мартин Кадай (Martin Kadai).

"В то же время за этот же период не снизилось количество проводимых ежедневно лабораторных анализов", отметил он и добавил, что это не означает, что связанные с распространением риски исчезли," — отметил Кадай.

Тесты делают тяжело больным и людям, которые входят в группы риска, в т.ч. пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Тест по выбору планируется делать так сказать работникам первой линии, которые могут заразить пациентов, входящих в группу риска — работникам здравоохранения и попечительских учреждений, а также людям, которые оказывают другие жизненно важные услуги.