"Об утверждении плана противодействия негативным последствиям эпидемии короновируса, включающего меры по защите сотрудников организаций с государственным участием от распространения короновируса и обеспечению стабильности их работы", — говорится в повестке заседания.

На фоне пандемии коронавируса с начала года "Аэрофлот" ограничил перевозки почти по всем международным направлениям, в том числе в Китай, Корею, Иран, Европу и США. Последствием этого компания называла "колоссальное давление, прежде всего финансовое". Для сокращения издержек "Аэрофлот" предложил сотрудникам воспользоваться отпусками, урезал расходы на маркетинг.