Приостановка полетов около 138 самолетов Singapore Airlines и SilkAir из 147 является одним из самых серьезных вызовов для компании в ее истории, сообщила авиакомпания.

Подразделение Scoot, осуществляющее бюджетные авиаперевозки, также приостановило полеты большей части своих самолетов — 47 из 49.

"Неизвестно, когда SIA Group сможет начать оказывать услуги в нормальном режиме с учетом неопределенности относительно того, когда будет прекращен строгий пограничный контроль", — сказано в сообщении авиакомпании.

Авиакомпании по всему миру сокращают количество выполняемых рейсов на фоне негативных последствий пандемии коронавируса COVID-9. Singapore Airlines сообщила, что падение спроса привело к существенному снижению выручки от пассажирских перевозок.

Акции Singapore Airlines в ходе торгов в понедельник дешевеют примерно на 11%.