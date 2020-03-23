«В связи с прогрессирующей пандемией коронавируса ЛДПР призывает прекратить показ в СМИ рекламы туристических путевок. Многие страны, включая Россию, закрывают границы, чтобы остановить распространение COVID-19, и люди при всем желании не смогут поехать на отдых. Так зачем их раздражать?", — говорится в Telegram-канале партии.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, нет смысла рекламировать то, что недоступно в настоящее время из-за распространения коронавируса. «Все поездки и перелеты отменены. Во многих курортных странах бушует COVID-19: и в Турции, и в Италии, и в Испании. Большинство стран закрыли границы. Такой рекламой вы только раздражаете людей!», — цитирует Telegram-канал депутата.