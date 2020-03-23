Египет с 19 до 31 марта приостановил все авиасообщение и закрыл аэропорты страны из-за пандемии коронавируса. Также на время карантина закрыты туристические объекты и гостиницы. Как сообщал ранее портал "Интерфакс-Туризм", в стране застряли более тысячи российских туристов, большинство из них самостоятельно приехали на отдых в страну. Туроператор Tez Tour в субботу обещал вывезти своих клиентов 23 марта.

«Россияне застряли во многих странах, но в Египте, как можно судить по обращениям на нашу горячую линию, ситуация особенно тяжелая. На курортах застряли россияне, в том числе семьи и детьми, которые прилетели туда на отдых транзитными рейсами через Стамбул и другие города. У них были обратные билеты, например, «Турецких авиалиний», а после того, как было прервано авиасообщение, все рейсы отменили. Кроме того, часть россиян проводит зиму в Египте, и сейчас также не могут вернуться», — рассказала Тюрина.

Она напомнила, что на сайте МИД РФ размещена специальная форма для российских граждан, застрявших в зарубежных странах.

«Туристам обязательно надо ее заполнить, чтобы российские власти знали, где они находятся и могли принимать решения по организации вывозных рейсов из той или иной страны», — сказала эксперт.

Тюрина добавила, что власти зарубежных стран, принимая решения об остановке авиасообщения для защиты от коронавируса, всегда оставляют возможность организации отдельных чартерных рейсов для вывоза иностранных туристов.

«Такая возможность всегда есть, и такие рейсы российские власти сейчас организуют. В частности, спецрейсом 23 марта будет вывезено более 500 россиян из Марокко. Видимо, такой рейс надо организовать и из Египта.

Из-за пандемии коронавируса многие страны закрываются для иностранного туризма, прерывая авиасообщение с внешним миром и аннулируя въездные визы.