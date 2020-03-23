Как сообщалось ранее, Куба с 24 марта закроет въезд в страну для иностранцев на фоне пандемии коронавируса, ограничения продлятся до 30 апреля.

"Туроператоры получили от советника посольства Кубы в РФ Хуана Карлоса Эскалоны письмо с предписанием до 24 марта эвакуировать всех своих туристов, которые сейчас отдыхают на Кубе", — сообщили в ассоциации.

В письме говорится, что пассажиры, которые по ошибке прибудут на Кубу, будут подвергнуты обязательному карантину. При этом кубинские власти обеспечат все условия для эффективной эвакуации. Тем, кто не смог завершить свой отпуск, будут возвращены деньги за оплаченные ночи.

Как уточнили в АТОР, в компаниях "Интурист" и ANEX Tour уже сообщили, что находятся в контакте со своими принимающими сторонами для организации процесса вывоза туристов.

По состоянию на 23 марта на Кубе зарегистрировано 35 случаев коронавируса.