В частности, для всех желающих стал доступен аудиогид по мемориальной квартире Достоевского. Его озвучили Илья Дель, Анна Литомина, Михаил Сиворин. Мария Михновец подобрала иллюстрации и фотографии к тексту, которые также доступны для горожан.

Кроме того, сотрудники музея подготовили аудиогид "Прогулка с Достоевским" по местам писателя вокруг Сенной площади. Автор — Вера Бирон. За Достоевского читает Сергей Дрейден.

Также петербуржцы смогут с аудиосопровождением прогуляться вокруг Владимирской площади. Автор расскажут о мире Достоевского и его героев.

Доступен также квест "По следам Раскольникова", подготовленный Александрой Чернышовой. Участники смогут снова погрузиться в мир известного литературного героя и побывать в местах, связанных с произведением "Преступление и наказание".