Электронная горячая линия для турбизнеса начала работать 17 марта. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса.

«С 17 по 22 марта на горячую линию поступило 410 электронных писем, в том числе 225 от турагентов (55%), 170 от туристов (41%) и 15 от туроператоров (4%). Турагентства чаще всего обращаются с вопросами по механизму аннуляции туров и возврату денежных средств от туроператоров, жалуются на условия аннуляций, включая неожиданные изменения туроператорами размера фактически понесенных затрат (ФПР), спрашивают о ближайших перспективах турбизнеса, предлагают ввести льготные условия работы в период эпидемии – по налогам, условиям увольнения сотрудников, аренде помещений и так далее», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, туристы обеспокоены тем, что из-за остановки авиасообщения не могут вернуться в Россию из других стран, спрашивают, имеют ли право получить деньги за несостоявшиеся туры. В зависимости от темы их обращения перенаправлены в Ростуризм, Роспотребнадзор, Росавиацию, «Турпомощь».

Также эксперт сообщила, что на основе анализа обращений уже направлены письма в Ростуризм, Росавиацию, Минтранс. Для работы с письмами от туркомпаний — членов РСТ в союзе создана отдельная рабочая группа.

Она констатировала, что меньше всего обращений наблюдается от туроператоров. «Есть сообщения о проблемах с получением денежных средств от зарубежных партнеров, а также от российских музеев, парков, развлекательных центров и других объектов показа, закрывшихся на карантин. Некоторые предлагают варианты поддержки турбизнеса, предоставления льготных условий работы на максимально длительный период», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Предполагается, что горячая линия для турбизнеса будет работать, как минимум, до стабилизации ситуации на рынке, пояснила Тюрина.

Как ранее разъяснил Ростуризм, обращения на горячую линию должны содержать ответы на ряд вопросов, в частности, туркомпаниям рекомендовали предоставлять информацию о проблеме, а также о возможных способах поддержки. Кроме того, необходимо указать, является ли туркомпания членом какого-либо объединения в туриндустрии.