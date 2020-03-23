"Отпуск (Гордеева — ИФ) был заранее согласован с администрацией губернатора Пермского края. Кроме того, глава города уже вернулся. В связи с с карантином он будет работать удаленно", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что отпуск Гордеева был согласован на период с 16 по 23 марта.

Комментарием пресс-службы администрации губернатора края агентство пока не располагает.

Как сообщалось, на утро субботы в ОАЭ было зарегистрировано 140 случаев заражения новым коронавирусом COVID-19, два человека умерли.

На территории Пермского края с 15 марта введен режим повышенной готовности из-за COVID-19.

По последним данным, в регионе официально зарегистрировано три случая заражения COVD-19.

По информации регионального Минздрава, на утро понедельника 39 человек находятся в стационарах с симптомами ОРВИ. Еще 1527 человек изолированы на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача (без симптомов заболеваний, в связи с контактами с людьми из "группы риска", а также те, кто вернулся из зарубежных поездок). У всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции.