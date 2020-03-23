На борту самолета находились граждане Беларуси, а также трое иностранцев, граждан Армении, Украины и Литвы. Туристы ранее прибыли в российский аэропорт из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы и Германии.

Как ранее сообщалось, 18 марта российские власти разрешили транзит иностранцев, включая граждан Беларуси, через аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево". "Внуково" не был включен в этот список, и туристы, возвращавшиеся домой через этот аэропорт, оказались в затруднительном положении. В пятницу, 20 марта, между РБ и РФ были достигнуты дополнительные договоренности, в результате которых в тот же день в Минск спецрейсом вылетел первый борт более чем с 100 туристами.

"Дипломаты продолжают работу по возвращению соотечественников на родину", — говорится в сообщении посольства.