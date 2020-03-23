«В 2019 году Краснодарский Край посетили 17 млн туристов, Крым – 7,4 млн туристов, а регион Кавказских Минеральных вод – 609 тыс. туристов. Всего в этих трех южных регионах России отдохнули 25 млн человек. По оценкам ведущих туроператоров, в каждом из этих регионов доля организованного туризма в 2019 года составила не менее 20% от общего потока. Соответственно, каждый пятый турист или 5 млн человек поехали на российские курорты через туроператоров», — сообщили в ассоциации.

Как считают в АТОР, с учетом экскурсионных туров по городам число организованных туроператорами поездок россиян по своей стране в 2019 году достигло 5,5 млн.

Доля туроператоров в зарубежных поездках значительно выше. По данным Погранслужбы ФСБ, всего в 2019 году россияне совершили более 48 млн поездок за рубеж со всеми целями.

«Основная масса всех заграничных туристических поездок россиян с целью отдыха, как пляжного, так и экскурсионного, приходится на 30 самых популярных направлений дальнего зарубежья. В эти страны в 2019 году россияне совершили 20,6 млн поездок», — сообщили в ассоциации.

По данным АТОР, доля туроператоров на этих направлениях в 2019 году составила 58,8%, всего они организовали 12,2 млн путешествий.

Как напомнили в АТОР, в десятку стран, куда туроператоры отправляют больше всего туристов, входят Турция, Таиланд, Кипр, Тунис, Греция, ОАЭ, Испания, Вьетнам, Италия и Болгария.