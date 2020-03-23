«Комитет по детскому туризму РСТ собрал максимальную информацию по ущербу, который несут компании, занимающиеся детским туризмом, и сформулировал комплекс мер, чтобы помочь этому сегменту пережить сложные времена. В числе неотложных мер — содействие в получении компенсации стоимости оплаченных, но не использованных авиационных и железнодорожных билетов для школьных групп в том числе по невозвратным тарифам, а также затрат на проживание в гостиницах для детских и школьных групп. Брони были аннулированы в связи с эпидемией коронавируса», — рассказала она.

По словам Тюриной, комитет подсчитал стоимость отмененного бронирования и заявленных к возмещению средств по программам детского туризма – от коротких, однодневных до многодневных.

«В Центральном федеральном округе сумма превышает 116,18 млн рублей, в Северо-Западном – 130 млн, в Южном – 46,4 млн, в Северо-Кавказском – 34 млн, в Приволжском – 51 млн, в Уральском – 58 млн, в Сибирском – 46 млн, в Дальневосточном – 34 млн рублей. В общей сложности получается более 500 млн рублей», — добавила она.

Эти данные предварительные, так как цифры меняются и зависят от возврата денег всеми поставщиками услуг – транспортными компаниями, отелями, объектами показа. «Это данные именно на сегодня, причем, без учета бронирований на майские праздники. С ними суммы будут значительно выше», – пояснила Тюрина.

По ее словам, участники рынка считают важным внести изменение в постановление правительства РФ №1177, исключив в пункте 3 «Правил перевозки группы детей автобусами» требования к году выпуска автобуса. «Учитывая, что автобусные перевозки – это основной вид транспорта для детского туризма, было бы желательно выработать механизм поддержки профильных автотранспортных компаний», — добавила эксперт.

Также РСТ просит министерство культуры РФ дать разъяснения по сроку объявленного запрета группового посещения регионов и процедуре снятия ограничений.

«В письме также есть предложение отменить все выплаты туроператоров по детскому отдыху в фонды ассоциации «Турпомощь» с первого квартала 2020 года, освободить от уплаты налогов, страховых взносов и прочих сборов и платежей до конца 2020 года. Мы просим также оказать целевую финансовую помощь занимающимся организацией детского отдыха туроператорам и турагентам в размере подтвержденного объема начисленной заработной платы сотрудникам за январь-март 2020 года. В случае оказания такой помощи освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за сотрудников на этот период не применять», – рассказала представитель РСТ.