"Состояние здоровья пассажиров самолета, выполнявшего рейс с Фукуока, не вызывает у медиков опасений (...) Признаков респираторной инфекции не обнаружено, анализы на COVID-19 отправлены в лабораторию. В данный момент все трое находятся в режиме самоизоляции по месту жительства под наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 марта у ребенка и двух взрослых, прилетевших в Благовещенск поздно вечером чартером из Вьетнама, было зафиксировано незначительное повышение температуры. Они были направлены в Амурскую областную инфекционную больницу, где прошли обследование.