Как говорится в сообщении, ГК закрывается по рекомендации администрации Кировска и в целях соблюдения постановления региональных властей о запрете проведения различных массовых мероприятий численность более 50 человек.

Руководство ГК отмечает, что в кассах "Большого Вудъявра" можно вернуть деньги за купленные скипасы.

Вместе с тем второй крупный в Хибинах горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" на своей странице в соцсетях сообщил, что работает "в штатном режиме".

При обычных обстоятельствах горнолыжный сезон в Хибинах заканчивается в мае.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Мурманской области был зафиксирован первый случай подтвержденного коронавируса — у гражданина Ирландии, который участвовал в Мурманске в шахматном турнире.

17 марта из-под карантина сбежал 68-летний моряк, член экипажа судна "Стакфелл" (компания-судовладелец ООО "Баренцбиоресурс"), которое вернулось из Киркенеса (Норвегия). Мужчина был госпитализирован с повышенной температурой. Позднее его нашли и вернули на карантин.

С 17 марта по распоряжению губернатора в Мурманской области введены дополнительные меры профилактики коронавируса. В частности, в портах Мурманска и Кандалакши запрещен сход на берег экипажей "всех судов, прибывших из иностранных портов (...), если с момента прибытия судна в порты и момента контактирования с берегом иностранного государства прошло менее 14 календарных дней". Жителям Мурманской области не рекомендовано совершать поездки за пределы Российской Федерации и за пределы региона.

Отменены массовые мероприятия численностью более 50 человек.